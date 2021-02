Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehreinsatz in Aidlingen nach Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14:07 Uhr, vergaß ein 65-jähriger Bewohner in der Böblinger Straße sein Essen auf dem Herd, was zu einer großen Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung und dem Auslösen des Rauchmelders führte. Die Wohnung musste durch die Feuerwehr gelüftet werden. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankhaus eingeliefert werden. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt Aidlingen komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Aidlingen war mit 5 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an. Der Rettungsdienst war mit 5 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell