Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen (BAB 81; AS Stuttgart-Feuerbach - AS Stuttgart-Zuffenhausen): Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.200 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn ereignet hat. Ein 32-Jähriger befuhr in seinem Sattelzug den Verflechtungsstreifen zwischen den beiden Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen. Ein links neben ihm fahrender Sattelzug wechselte nach rechts auf den Verflechtungsstreifen und übersah den 32-Jährigen. Dieser musste, um einen Unfall verhindern, nach rechts ausweichen und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 /6869 0 in Verbindung zu setzen.

