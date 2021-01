Polizei Düren

POL-DN: Betrugsversuch mit falschem Gewinnversprechen schlägt fehl

Düren (ots)

Eine Seniorin brachte einen versuchten Betrugsversuch zur Anzeige, auf den sie glücklicherweise nicht hereingefallen war. Trotzdem warnt die Polizei noch einmal vor Betrügereien mit falschen Gewinnversprechen.

Am Dienstag hatte der Mitarbeiter einer angeblichen Gewinnspielzentrale bei der Seniorin aus Düren angerufen um ihr mitzuteilen, dass sie 125000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten müsse sie aber eine Gebühr zahlen. Die Dame ging nicht auf den Betrugsversuch ein, legte auf und informierte anschließend die Polizei über den Vorfall.

Nur kurze Zeit später meldete der angebliche Mitarbeiter sich erneut per Telefon und gab an, dass bereits am Freitag der Notar mit dem Gewinn zu ihr kommen würde, sie solle also schnell den geforderten Betrag überweisen. Eine Kontonummer wurde der Seniorin ebenfalls durchgegeben. Doch diese ließ sich nicht beirren, notierte die Bankdaten und legte auf. Anstatt das Geld zu überweisen gab sie die Kontonummer ebenfalls an die Polizei weiter.

Trotz diesem positiven Beispiel warnt die Polizei weiterhin vor solchen Betrugsversuchen. Lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Überweisen Sie niemals Geld in der Annahme, Ihnen würde danach ein größerer Gewinn ausgezahlt werden. Geben Sie keine privaten Daten an, auch keine Bankdaten. Beenden Sie das Gespräch und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

