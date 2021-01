Polizei Düren

POL-DN: Mit Auto gegen Laterne gefahren und geflüchtet

Düren (ots)

Ein Anwohner hörte am frühen Mittwochabend einen Verkehrsunfall auf der Dechant-Bohnekamp-Straße. Vom Unfallverursacher fehlte anschließend jede Spur.

Kurz nach 18:00 Uhr ging ein Hinweis bei der Leitstelle der Polizei ein, dass es auf der Dechant-Bohnekamp-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein Anwohner hörte ein entsprechendes Knallgeräusch. Bei seiner Nachschau auf der Straße stand ein unfallbeschädigter Pkw auf dem Gehweg und eine Laterne lag auf der Straße. Einen Fahrer oder eine Fahrerin konnte der Zeuge nicht ausmachen. Er sah noch mehrere Personen, bekleidet mit Trainingshosen und Kapuzenjacken, die Straße hinauflaufen. Sie bogen schließlich in den Grünen Weg ein. Möglicherweise stehen die Personen in Zusammenhang mit dem Unfall. Der Spurenlage zu Folge war der Wagen aus Richtung Zülpicher Straße gekommen und in Richtung Nideggener Straße unterwegs gewesen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg, kollidierte dort mit einer Straßenlaterne und blieb letztlich entgegen der Fahrtrichtung stehen. Ob der/die Fahrer/-in oder mögliche Mitfahrer bei dem Unfall verletzt wurden, ist unbekannt. An dem Wagen waren zum Unfallzeitpunkt gestohlene Kennzeichen mit der Städtekennung AC angebracht. Das Fahrzeug an sich war seit Monaten stillgelegt.

Zeugen, die Hinweise zu Nutzern des Fahrzeugs geben können oder die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5221 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

