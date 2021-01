Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub auf Tankstelle

Düren (ots)

Ein Unbekannter betrat am Dienstagabend mit vorgehaltener Waffe eine Tankstelle an der Euskirchener Straße. Er flüchtete ohne Beute.

Gegen 22:45 Uhr befand sich in dem Verkaufsraum nur noch der Mitarbeiter (49 Jahre) als ein Unbekannter, maskiert mit einer Sturmhaube, eintrat. Der Räuber hielt dabei augenscheinlich eine schwarze Schusswaffe in der Hand. Der Unbekannte forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen. Dieser zog sich jedoch sofort in die hinteren Räumlichkeiten zurück, wo er sich einschloss und zunächst abwartete. Als er aus dem Verkaufsraum keine Geräusche mehr hörte, kam er wieder heraus. Der Räuber hatte da schon das Weite gesucht, die Kasse war weiterhin geschlossen. Ein Zeuge hatte zwischenzeitlich bereits die Polizei gerufen. Dieser hatte gesehen, wie eine maskierte Person aus der Tankstelle gekommen und geflüchtet war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- circa 190 cm groß und schlank - schwarze Sturmhaube - grau-blaue Daunenjacke mit grau-weißem Futter in der Kapuze - schwarze Jogginghose - schwarze Nike-Schuhe

Hinweise auf den flüchtigen Räuber nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

