Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Merzenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 264 wurden am Montagabend zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 20:25 Uhr befuhr ein 67-Jähriger aus Düren die B 264 in Fahrrichtung "Schöne Aussicht". An einer Ampelkreuzung wollte er nach links in den Valdersweg einbiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte grün, daher setzte der Mann zum Abbiegen an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer von Golzheim kommend in Richtung Düren unterwegs war und für den die Ampel ebenfalls grün zeigte. Der Entgegenkommende, ein 31 Jahre alte Mann aus Merzenich, versuchte noch, abzubremsen und so einen Unfall zu verhindern. Trotz des Versuches kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos.

Die beiden Fahrer verletzten sich dabei leicht und wurden vor Ort von einem Rettungsteam versorgt. Eine weitere Insassin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

