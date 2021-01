Polizei Düren

POL-DN: Pressestelle am 13.01.2021 nicht besetzt

Düren (ots)

Wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ist die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Düren am Mittwoch, 13.01.2021, nicht besetzt. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6012.

