Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Neuer "Blitzer" durch Schmiererei außer Gefecht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Silberspray hat ein bislang unbekannter Täter die vier Kamerascheiben einer Geschwindigkeitsmessanlage in der Eglosheimer Straße in Asperg beschmiert. Durch die Farbauftragung wurde die erst kürzlich aufgestellte Anlage funktionsunfähig. Am Freitagmorgen war die Beeinträchtigung im Rahmen einer Routinekontrolle schließlich aufgefallen. Als Tatzeitraum kommt Donnerstag, 19:10 Uhr bis Freitag, 08:45 Uhr in Frage. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, bittet um Hinweise.

