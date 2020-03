Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel

A21 - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 8. März 2020, verletzte sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der A21 schwer.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 69-jährige aus Kiel mit ihrem VW Golf die A21 in Fahrtrichtung Kiel. In Höhe Negernbötel kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte offenbar mit einem Verkehrszeichen sowie einem angrenzenden Wall und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf den Rädern wieder zum Stollstand. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt nun das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg.

