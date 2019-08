Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Gasgeruch

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmittag wurde die Hauptwache und der Löschzug 1 der Feuerwehr Gevelsberg in die Wittener Straße alarmiert. Eine Bewohnerin hatte in ihrer Küche starken Gasgeruch wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr verständigt.

Der Angriffstrupp der Hauptwache kontrollierte die gesamte Wohnung und konnte einen erhöhten Wert messen. Der zuständige Energieversorger schieberte das Gas ab.

Die Einsatzstelle wurde an die Eigentümerin übergeben. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit der Hauptwache und dem Löschzug 1 mit insgesamt 15 Kräften vor Ort.

