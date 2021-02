Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Außenwand einer Werkrealschule mit Graffiti besprüht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verunstaltete im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr bis Freitag, 07:30 Uhr, die Außenwand der Werkrealschule in der Poststraße in Renningen. Der Täter sprühte mit neonorangener Farbe verschiedene Buchstaben auf und verursachte hierdurch einen geschätzten Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, bittet um Hinweise.

