Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Heftige Gegenwehr

Sinzheim (ots)

Die heftige Gegenwehr einer 31-Jährigen sorgte am Montagabend dafür, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Die zur Ingewahrsamnahme ausgeschriebene Frau sollte kurz nach 21 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der B 3 in Richtung Bühl kontrolliert werden, als sie durch Kratzen und Treten deutlich machte, den Anweisungen der Beamten nicht folge leisten zu wollen. Aufgrund ihres psychischen Zustands und einer möglichen Gefährdung wurde die 31-Jährige anschließend an eine Spezialklinik in Offenburg überstellt. /ma

