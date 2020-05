Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Wilhelmshaven - 52-jähriger Beifahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2020, ereignete sich gegen 06:45 Uhr in der Freiligrathstraße in Höhe der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein Auffahrunfall, bei dem ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf den verkehrsbedingt haltenden PKW mit Anhänger eines 53-jährigen Fahrzeugführers auffuhr. Der 52-jährige Beifahrer in dem Fahrzeuggespann wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug des 26-Jährigen entstand Sachschaden.

