Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Zetel - Polizei Varel sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Mittwochmorgen wurde an der Außenstelle einer Schule in Westerende in Zetel eine beschädigte Eingangstür festgestellt. Offensichtlich hatten Unbekannte versucht, durch Zerstören einer Scheibe in das Gebäude zu gelangen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell