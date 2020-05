Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2020, befuhr gegen 08.45 Uhr ein 83-Jähriger aus Varel mit seinem PKW Golf die Breslauer Straße in Richtung Danziger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Stettiner Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Daimler eines 68-Jährigen aus Varel. Bei dem Zusammenstoß wurde die 68-Jährige Beifahrerin in dem PKW Daimler leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

