Polizei Paderborn

POL-PB: Gefährliche Fahrt eines Viehtransporter angezeigt

LichtenauLichtenau (ots)

(mb) Nach einer Anzeige gegen einen Lkw-Fahrer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung.

Am Mittwoch (28.10.2020) fuhr ein 26Tonnen-Lkw gegen 10.20 Uhr von Willebadessen über die Strecke am Fernsehturm und dann über Kleinenberg bis nach Atteln. Dabei soll der Viehtransporter laut Zeugenaussagen auffällig oft Schlangenlinien gefahren und mehrmals in den Gegenverkehr geraten sein. Im Gegenverkehr mussten Fahrzeuge deswegen stark bremsen und wurden gefährdet. Die Polizei stoppte den Fahrer (40) in Atteln und nahm eine Strafanzeige auf.

Jetzt werden weitere Zeugen und Autofahrer gesucht, die von dem Lastwagen gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

