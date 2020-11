Polizei Paderborn

POL-PB: Familiärer Streit endet mit Messerstich

PaderbornPaderborn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Kreispolizeibehörde Paderborn

(mb) Bei einer tätlichen Auseinandersetzung unter Schwägern ist am Sonntagabend ein 34-jähriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger (44) wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen. Das Opfer hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Gegen 22.00 Uhr begab sich der 34-jährige Mann in Begleitung seiner Frau vor das Haus seines Schwagers an der Riemekestraße. Der Mann klopfte an ein Fenster. Als sein 44-jähriger Schwager das Fenster öffnete, kam es zu einem lauten Wortwechsel. Plötzlich stach der 44-Jährige durch die Fensteröffnung mit einem Messer auf seinen Schwager ein. Der wurde von einem Stich schwer verletzt und von seiner Frau zurückgerissen. Der Täter zog sich in die Wohnung zurück. Zufällig in unmittelbarer Nähe eingesetzte Polizeibeamte schritten sofort ein. Als der Tatverdächtige sich wieder am Fenster zeigte, griffen die Polizisten zu und zogen ihn durch das Fenster nach draußen. Der 44-Jährige wurde festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam. Ein Notarzt versorgte den Verletzten. Mit einem Rettungswagen wurde der 34-jährige in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hat Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt.

