Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall in der Senne geflüchtet

Paderborn-Schloß NeuhausPaderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Samstag, 31.10.2020 / 12:30 Uhr 33104 Paderborn, Schloß Neuhaus / Diebesweg Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Schloß Neuhaus befuhr am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr mit seinem Mazda den Diebesweg in Schloß Neuhaus aus der Senne kommend in Richtung B 1. In Höhe der Auffahrt zur B1 kam ihm ein anderer Pkw entgegen, der auf seiner Höhe unvermittelt wendete. Dabei soll es sich um einen dunklen Pkw Mini Cooper mit Paderborner Kennzeichen gehandelt haben, der von einem jungen Mann gesteuert wurde. Bei dem Wendevorgang kam es zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mini-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am Mazda wurde durch die Polizei mit 4000 Euro angegeben. Der geflüchtete Pkw müsste einen Unfallschaden vorn rechts vorweisen. Die Polizei Paderborn leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05251/3060 oder an jede Polizeidienststelle erbeten.

