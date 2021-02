Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Weißer Ford nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Abend des Schmutzigen Donnerstags, 11.02.2021, gegen 22.30 Uhr, streifte ein Fahrzeug in Elzach die Hausecke des Anwesens Hauptstr. 75. Die Spurenlage lässt erkennen, dass das Fahrzeug von der Hauptstraße nach links in die Friedhofstraße eingebogen war und hierbei mit der Hausecke kollidierte. Am Gebäude und vermutlich auch am Verursacherfahrzeug, entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei geht aufgrund vorliegender Spurenlage davon aus, dass es sich hierbei eim einen weißen Ford gehandelt haben muss.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Fahrzeug geben können.

