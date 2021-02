Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Betrunkener Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Sonntag, den 14.02.2021, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die K4952 von Burkheim in Richtung Oberrotweil. Nach einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Er gelangt daher zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

