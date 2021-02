Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall beim Überholen im Kreisverkehr - Zeugensuche -

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines Pkw, Mercedes, nahm am Samstag, 13.02.21, gegen 11.00 Uhr, im Kreisel Brombacher- / Lörracher Straße / Querspange zur Autobahn einem Audifahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt. Beide müssen ihre Fahrzeuge fast bis zum Stillstand abbremsen. Danach will wohl der Audifahrer den Mercedesfahrer im Kreisel links überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Überholvorgang beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell