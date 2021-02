Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Falschfahrerin auf der Autobahn A 861 unterwegs

Freiburg (ots)

Eine 59-jährige Frau befuhr am Samstag, 13.02.21, gegen 23.30 Uhr mit ihrem Pkw, Peugeot die Autobahn A 861, Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte und fuhr zunächst in Richtung Lörrach. Kurz vor dem Nollinger Bergtunnel wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn in Richtung Schweiz. Nach einer Strecke von etwa 2,5 Kilometer konnte die Frau an der Grenze von Zöllner gestoppt werden. Es kam zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

