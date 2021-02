Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Verkehrsunfall - von tiefstehender Sonne geblendet

Freiburg (ots)

Vom Andreashof kommend beabsichtigte am Sonntag, 14.02.2021, gegen 16.40 Uhr, ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Nissan, die L 171 zwischen Bonndorf und Münchingen zu überqueren. Dabei übersah er, durch die tiefstehende Sonne geblendet, einen von Bonndorf kommenden 40 Jahre alten Mann in seinem Opel. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Fahrer unverletzt blieben. Am Nissan entstand Sachschaden von 3000 Euro, am Opel 5000 Euro.

