Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Baustellenbake umgefahren

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Harztor in Höhe "Am Lohgraben", Sonntag, 20. Dezember 2020, 05:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Sonntag, den 20. Dezember 2020, gegen 05:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger, dass mehrere Baustellenbaken der Baustelle Harztor in Höhe "Am Lohgraben" umgefahren worden sind. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet, die genaue Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

