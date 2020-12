Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

EinbeckEinbeck (ots)

37586 Dassel, Erholungsheimstraße / Relliehäuser Straße - Freitag, 18.12.2020, 13:19 Uhr

Einbeck (myl) - Am Freitag, den 18.12.2020, um 13:19 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Erholungsheimstraße / Relliehäuser Straße in Dassel gekommen. Der 59-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel Astra die Erholungsheimstraße aus Dassel kommend in Rtg. Neuhaus. Im Verlauf wollte dieser nach links in die Relliehäuser Straße einbiegen. Hierbei übersieht der Unfallverursacher die 59-jährige Fahrzeugführerin, welche sich mit ihrem Toyota Yaris bereits auf der Linksabbieger-Spur befunden hat und verkehrsbedingt warten musste. Es kommt zu einem Auffahrunfall. Die Beifahrerin des Pkw Toyota wird hierbei leicht verletzt und wurde dem Krankenhaus Einbeck zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro.

