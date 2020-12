Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung eines Fahrrads

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Münsterstraße - Freitag, den 18.12.2020, 20:00 Uhr

Einbeck (myl) - Am Freitag, den 18.12.2020, gegen 20:00 Uhr kam es in der Münsterstraße in Einbeck zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad. An dem Fahrrad wurden beide Felgen verbogen und die Vorderradbremse aus der Halterung gebrochen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 200 Euro. Der alkoholisierte Täter konnte während der Tatausführung beobachtet und anschließend identifiziert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

