Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Spiegel abgefahren

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Teichstraße 56, Donnerstag, 17.12.2020, 21:30 Uhr bis Freitag 18.12.2020, 13:00 Uhr

NORTHEIM (Mü)- Im oben genannten Zeitraum kam es in der Teichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 21-jährige Geschädigte aus Northeim hatte ihren Pkw am Abend des 17.12.2020 ordnungsgemäß und unbeschädigt in der Teichstraße abgestellt. Am nächsten Tag wurde eine Beschädigung am linken Außenspiegel festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Schaden am Pkw der Geschädigten wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell