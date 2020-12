Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht beim Aus- oder Einparken

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau (Katlenburg)/37154 Northeim (Hammenstedt)(Mü)- Im Zeitraum von Sonntag, 13.12.2020 (15:00 Uhr), bis Freitag, 18.12.2020 (15:00 Uhr) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die genaue Unfallörtlichkeit konnte nicht abschließend ermittelt werden. Als mögliche Unfallorte kommen der Parkplatz des Rewe-Marktes in Katlenburg sowie die Straße "In der Linde" in der Ortschaft Hammenstedt in Betracht. Die 52-jährige Geschädigte aus Katlenburg-Lindau stellte den Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugecke im Nachhinein an ihrer Wohnanschrift fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat das Fahrzeug der 52-jährigen vermutlich beim Aus- oder Einparken an einem der beiden möglichen Unfallorte beschädigt und hat sich daraufhin unerlaubt entfernt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der beiden Unfallorte geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

