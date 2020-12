Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zu dritt im Ladengeschäft ohne Mund-Nasen-Schutz

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Der Polizei Einbeck wurde am Dienstag, 15.12.2020, gegen 19.45 gemeldet, dass sich eine Personengruppe pöbelnderweise im Bereich Münsterstraße/Marktplatz aufhalten würde. Nachdem diesbezüglich keine Feststellungen getroffen werden konnten, verließ der Streifenwagen die Örtlichkeit unverrichteter Dinge über die Marktstraße. Hier konnten die Beamten aber in einem Ladengeschäft drei junge Männer sehen, die ohne einen Mund-Nasen-Schutz beieinander standen. Im Laden darauf angesprochen, bestritten die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren,den Vorwurf. Mit dem Vorliegen der begangenen Ordnungswidrigkeit nach der Corona Verordnung waren sie überhaupt nicht einverstanden und taten dies in aufgeheizter Stimmung auch kund. Die Polizeibeamten konnten später feststellen, dass der Einsatz auf der Internetplattform "Instagram" zu sehen war. Einer der drei Betroffenen hat während des Einsatzes heimlich mit seinem Mobiltelfon gefilmt und das Video ins Internet gestellt. Durch die Polizei wurden dementsprechende Gefährderansprachen gehalten. Das Video musste gelöscht werden. Aufgrund der heimlichen gemachten Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung wurden neben den Ordnungswidrigkeiten auch dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell