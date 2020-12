Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an zwei verkehsschildern

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Suheimer Straße/Ecke Dörtalsweg, 18.12.2020

NORTHEIM (Mü)- Im Rahmen der Streife wird eine Sachbeschädigung an zwei Verkehrsschildern festgestellt. Ein Stopp-Schild in der Sudheimer Straße Ecke Dörtalsweg wurde leicht verbogen. Zusätzlich wurde ein Verkehrsschild für eingeschränktes Halteverbot in der Sudheimer Straße so verbogen, dass es nicht mehr aufgerichtet werden konnte. Der geschätze Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

