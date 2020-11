Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 05.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Wohnungseinbruch

Lautenthal. Am Mittwoch, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:55 Uhr, hebelte ein bisher unbekannter Täter eine rückwärtige Holztür eines Hauses An der Laute auf. Der Täter drang in das Gebäude ein, durchsuchte mehrere Räume und entwendet eine Geldkassette in der sich Bargeld befand. Weiterhin wurden vier Schachteln Zigaretten gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

