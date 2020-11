Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg - Zeugenaufruf -

GoslarGoslar (ots)

Ort: B 241, Goslar Rtg. Vienenburg, etwa 200 Meter vor der Einmündung zur L 510 Rtg. Wöltingerode. Zeit: 04.11.20, 18.15 Uhr

Ein 21 jähriger Mofafahrer aus Goslar und ein 83 jähriger Goslarer Fahrzeugführer befahren die B241 aus Goslar kommend in Richtung Vienenburg. Kurz vor der Einmündung der L510 übersieht der Pkw-Fahrer mit seinem Skoda den vor ihm fahrenden Mofafahrer und fährt auf. Durch den Aufprall wird der Mofafahrer in den Graben geschleudert. Das Mofa rutschte noch etwa 45 Meter und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Der Mofafahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und nachfolgend durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Nach Angaben des Pkw-Fahrers soll der Mofafahrer an seinem Mofa keine rückwärtige Beleuchtung eingeschaltet haben. Das Mofa musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 4500 Euro. Personen, die den Mofafahrer zuvor auf der B 241 von Goslar kommend überholt oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vienenburg in Verbindung zu setzen. Tel.: 05324/787490

