Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen für Körperverletzung und Einbruch

GoslarGoslar (ots)

Der Fahrer eines weißen VW Golf GTI rief am Mittwochvormittag die Polizei zu Hilfe, da er vorher von zwei männlichen Personen angegriffen und von einem der Männer geschlagen worden sei.

Der Geschädigte berichtete, dass die Auseinandersetzung gegen 9 Uhr begonnen habe, als die Männer ihn mit ihrem weißen Ford Transit auf der B 6 in Richtung Bad Harzburg bedrängt und durch Gestik zum Anhalten aufgefordert hätten. Nachdem er die Bundesstraße an der Ausfahrt Feldstraße verlassen und geradeaus auf einen dortigen Parkplatz gefahren sei, hätten ihn die beiden Täter in englischer Sprache beschimpft und etwas gegen sein Auto geworfen. Einer der Männer habe ihm noch mit der Faust in das Gesicht geschlagen, bevor sie sich dann mit ihrem Transporter über die Bundesstraße entfernten.

Der weiße Ford Transit hatte das britische Kennzeichen YB 63 AOG. Eine Beschreibung der beiden Angreifer konnte der Geschädigte nicht geben.

Wer Hinweise zu den Vorgängen auf der B 6 oder später auf dem Parkplatz an der Feldstraße nahe eines dortigen Blumengeschäfts geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch und Sachbeschädigung

Die ehemalige Bergwerksanlage an der Schützenallee in Goslar-Rammelsberg wurde zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, heimgesucht.

Fassaden, Wände und teilweise vorhandenes Mobiliar wurden mit Sprühfarbe beschmiert, Türen teilweise gewaltsam aufgehebelt. In den größtenteils leerstehenden Räumen aufgefundene Werkzeuge wurden zum Abtransport bereitgestellt, jedoch zurückgelassen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Polizeiinspektion Goslar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar