Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Betrugsversuch durch falschen Kriminalbeamten

GoslarGoslar (ots)

Ein angeblicher Kriminalbeamter meldete sich am Dienstag telefonisch bei einer 83jährigen Liebenburgerin und berichtete von einem Einbruchversuch in das Haus der Frau. Dabei seien vier Männer festgenommen worden. Um jetzt an den Kopf der Bande gelangen zu können, habe der Anrufer die Seniorin aufgefordert 10.000 EUR zu überweisen. Diese Summe würde sie dann sofort von der Polizei zurück überwiesen bekommen. Weiterhin habe der Mann nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus gefragt.

Da die Seniorin nicht über eine solche Summe verfügte, habe der Anrufer nach mehreren Telefonaten eine Summe von 2.200 EUR vorgeschlagen, für die sie schließlich eine Überweisung veranlasste. Glücklicherweise ist die Zahlungsanweisung in der Bank aufgefallen und wurde gestoppt.

Durch das umsichtige Verhalten der Bankangestellten konnte die Seniorin vor dem Verlust der hohen Geldsumme bewahrt werden.

Beachten Sie bitte:

Die Polizei fragt am Telefon niemals nach ihren Vermögensverhältnissen. Weder nach Bargeld oder Schmuck im Haus, noch fordert Sie telefonisch dazu auf, Geld zu überweisen.

Geben Sie niemals Auskunft über Ihre Bank, Ihr Konto oder Ihre Bankverbindung

Lassen Sie sich nicht im Gespräch einwickeln. Beenden Sie umgehend einen solchen Anruf und wählen selbst den Polizei Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell