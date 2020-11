Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Gartenhaus aufgebrochen

GoslarGoslar (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Goslar, Thilingstraße, ein Gartenhaus aufgebrochen und aus diesem ein E-Fahrrad der Marke "Cube" entwendet. Bei einer weiteren Laube auf einem Nachbargrundstück scheiterte der Täter an der verschlossenen Tür, beschädigte diese jedoch dadurch.

Die Taten ereigneten sich zwischen Sonnabend, 23 Uhr, und Montag, 17 Uhr. Das entwendete Pedelec hat einen Neuwert von 2200,- EUR.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell