Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter hebeln an Eingangstür

Enger (ots)

(um) Über den Zeitraum des Wochenendes machten sich bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in Pödinghausen an der Straße Zur großen Breede zu schaffen. Bewohner des Hauses stellten die versuchte Tat am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, fest und verständigten die Polizei. Der Schaden an einer weißen Eingangstür wird mit mindestens hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell