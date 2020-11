POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 03.11.2020

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit ca. 200,- Euro Sachschaden

02.11.2020, 10.50 Uhr, Seesen, Stettiner Str. Im Verlauf von Fahrbahnreinigungsmaßnahmen fuhr eine Kehrmaschine gegen einen Mauerpfeiler des dortigen Grundstückes. Am Pfeiler und der Kehrmaschine entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht; Schaden ca. 750,- Euro

Zeitraum 01.11.2020, 13.00 Uhr-02.11.2020, 08.00 Uhr, Seesen, An der Ziegelei. Vermutlich beim Rangieren wurde ein parkender Pkw vom verursachen Pkw beschädigt. Durch Befragungen am Unfallort konnte der 79-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.(hei)

