Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Vermisster 52-Jähriger aus Braunlage aufgefunden

GoslarGoslar (ots)

Seit dem 9. August 2020 wurde nach dem 52-jährigen Steffen Kaufmann aus Braunlage/LK Goslar gesucht. Er war kurzzeitig in einer Klinik in Seesen untergebracht und hatte diese ohne Angabe von Gründen verlassen. Zwischenzeitlich wurde der Vermisste an verschiedenen Orten im Landkreis Goslar und in Osterode gesichtet, konnte dort aber nicht angetroffen werden.

Herr Kaufmann wurde jetzt in einer medizinischen Einrichtung im Landkreis Helmstedt aufgenommen. Die Suchmaßnahmen der Polizei sind somit abgeschlossen.

