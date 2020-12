Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Paul-Hindemith-Str. - Donnerstag, 17.12.2020, 22:00 Uhr Uhr bis Freitag, 18.12.2020 06:50 Uhr

Einbeck (myl) - In der Nacht von Donnerstag, den 17.12.2020, auf Freitag, den 18.12.2020, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem VW Passat. Der Halter habe bei der Inbetriebnahme seines Pkws festgestellt, dass drei Reifen platt waren. Bei einer anschließenden Überprüfung durch eine Werkstatt konnten an allen Reifen Einstichstellen festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck unter der telefonischen Erreichbarkeit 05561-949780 zu melden.

