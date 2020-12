Polizei Düren

POL-DN: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht!

DürenDüren (ots)

Eine 65-jährige Frau wurde am frühen Donnerstagmittag Opfer eines Handtaschenraubes. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 11:25 Uhr war die Frau zu Fuß auf dem Chlodwigplatz unterwegs. Ihre Tasche hatte sie sich quer umgehängt. Auf ihrem Weg in Richtung Frankenstraße riss plötzlich jemand von hinten an der Tasche. Die 65-Jährige fing sofort an zu schreien und hielt die Tasche fest. Der Unbekannte schlug ihr daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Die Frau stürzte und der Räuber entriss ihr die Tasche. Anschließend lief er in Richtung Südstraße davon. Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt, eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten. Sie wollte im Anschluss an die Anzeigenerstattung selbständig einen Arzt aufsuchen. Zur Beschreibung des Räubers konnte sie lediglich angeben, dass dieser männlich und mit circa 160 cm recht klein war. Er hatte eine normale Statur und trug eine helle Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet oder im näheren Umfeld vorher oder nachher die beschriebene Person gesehen haben. Während der Bürodienstzeit wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8516. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell