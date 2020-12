Polizei Düren

POL-DN: Stop-Schild nicht beachtet

JülichJülich (ots)

Am Mittwoch kam es an der Einmündung Dürener Straße/Oststraße zu einem Verkehrsunfall, weil eine Autofahrerin am dortigen Stop-Schild nicht anhielt.

Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Aachen die Dürener Straße aus Richtung Große Rurstraße kommend. An der Kreuzung Dürener Straße/Oststraße wollte sie geradeaus weiterfahren. Nach Zeugenaussagen wollte sie die Kreuzung überqueren, ohne an dem Stop-Zeichen angehalten zu haben. Die von links kommende landwirtschafltiche Zugmaschine mit Anhänger hatte sie nicht wahrgenommen. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Während die Autofahrerin leicht verletzt wurde, blieb der Fahrer der Zugmaschine, ein 18-jähriger Jülicher, unverletzt. Eine sofortige ärztliche Versorung der 66-Jährigen war nicht erforderlich. Sie wollte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 18000 Euro. Der Wagen der Frau musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell