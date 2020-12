Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet - zwei Autofahrerinnen verletzt

LinnichLinnich (ots)

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtete, kam es am Dienstmorgen in Boslar zu einem Verkehrsunfall. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden hierbei verletzt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Linnich die Herrenstraße aus Richtung Gereonstraße in Fahrtrichtung Weinbergstraße. Dort wollte sich nach links in Richtung Hompesch abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine 40-jährige Autofahrerin aus Linnich auf der Weinbergstraße in Fahrtrichtung Hompesch unterwegs. Nach Angaben der 66-Jährigen habe sie noch versucht, an der Einmündung zum Stillstand zu kommen. Dies habe jedoch nicht mehr geklappt. Die Fahrzeuge stießen zusammen, beide Frauen wurden durch den Unfall verletzt. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo die 40-Jährige stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

