POL-DN: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

NiederzierNiederzier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen ein Fußgänger beim Überqueren der Niederzierer Straße angefahren. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 07:40 Uhr befuhr eine 30-jährige Autofahrerin die Niederzierer Straße aus Richtung Niederzier kommend in Fahrtrichtung Oberzier. Kurz vor dem Einkaufszentrum musste die Frau an einem Transporter vorbeifahren, der am Fahrbahnrand stand. Die Fahrerin gab gegenüber den Beamten später an, sie habe kurz darauf mit angepasster Geschwindigkeit den Zebrastreifen passiert, als sie einen lauten Knall vernahm und eine Vollbremsung einleitete. Es war zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und ihrem Fahrzeug gekommen. Der junge Mann, ein 17-Jähriger aus Jülich, stürzte auf die Fahrbahn und verlor kurzfristig das Bewusstsein. An den genauen Unfallhergang konnte er sich später nicht mehr erinnern. Anhand der Spurenlage muss angenommen werden, dass der Fußgänger sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Zebrastreifen befand, als er von dem Pkw erfasst wurde. Der 17-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

