Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte dringen erneut in Turnhalle ein

KreuzauKreuzau (ots)

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage verschafften sich Unbekannte Zugang zur Turnhalle in Kreuzau. Gestohlen wurde Nichts.

Nachdem unbekannte Täter über das Wochenende hinweg in die Turnhalle am Windener Weg eingedrungen waren, musste die Polizei am Dienstag die Sportstätte erneut aufsuchen (siehe auch unsere Pressemeldung vom 15.12.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4791865).

Wie beim vorhergehenden Versuch verschafften sich der oder die Täter Zugang über ein Oberlicht auf einem Flachdach, welches sie gewaltsam öffneten. Über die Umkleiden konnten sie in die Turnhalle eindringen. Entwendet wurde nach Angaben eines Mitarbeiters, wie bereits beim ersten Einbruch, Nichts.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die noch unbekannten Täter geben können, sich zu melden. Auch verdächtige Beobachtungen rund um den Windener Weg sollten der Polizei unter 02421 949-6425 gemeldet werden.

