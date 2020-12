Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Turnhalle und Kiosk

KreuzauKreuzau (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Turnhalle ein. Ebenfalls wurde in einen Kiosk am nahegelegenen Schulzentrum eingebrochen.

Am Montagmorgen wurde die Polizei nach Kreuzau an den Windener Weg zur dortigen Turnhalle gerufen. Unbekannte hatten sich zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, über eine Dachluke Zugang zu den Umkleidekabinen verschafft und waren von dort aus in die Turnhalle eingedrungen. Ebenfalls beschädigten die Eindringlinge eine Notausgangstür, vermutlich verließen sie auf diesem Wege das Gebäude. Ob die Diebe Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Polizei noch nicht abschließend fest.

Nur kurze Zeit später wurde die Polizei dann in die Schulstraße gerufen. Dort hatten Unbekannte zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr, mit einem Stein die Scheibe eines Kiosks auf dem Gelände des Gymnasiums eingeschlagen. Im Anschluss griffen sie durch das Loch in der Scheibe und öffneten das Fenster. Große Beute werden die Täter aller Voraussicht nach nicht gemacht haben, da der Verkauf von Waren im März eingestellt wurde.

Trotzdem bittet die Polizei mögliche Zeugen, die im Bereich Schulstraße und Windener Weg über das Wochenende hinweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

