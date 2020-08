POL-HB: Nr.: 0496--26-Jähriger tot aus Weser geborgen

Polizei Bremen

Nr.: 0496--26-Jähriger tot aus Weser geborgen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Niedersachsen, Weser Zeit: 14.08.20, 08.55 Uhr

Am Freitagmorgen wurde in der Weser bei Brake in Höhe Am Weserdeich eine leblose Person entdeckt. Der Leichnam wurde durch die Ortsfeuerwehr geborgen.

Bei dem Toten handelt es sich um den vermissten 26-Jährigen, nach dem nach einem Badeunfall in der Weser in Höhe des Fähranlegers Berne seit Dienstagnachmittag gesucht wurde (siehe PM 0488).

Die Ermittlungen zur Todesursache werden durch die Polizei Niedersachsen geführt.

