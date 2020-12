Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Hausflur

DürenDüren (ots)

Trotz der Anwesenheit der Bewohner drangen in der Nacht zu Montag bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Valencienner Straße ein. Sie entwendeten Wertgegenstände aus dem Flur.

Die Tat wurde zwischen 22:00 Uhr am Sonntagabend und 07:00 Uhr am Montagmorgen verübt. Unbekannte hebelten die Hauseingangstür auf und nahmen aus dem Flur einen Laptop und Bargeld mit. Augenscheinlich drangen sie nicht weiter in die angrenzenden Wohnräume vor - was möglicherweise daran lag, dass sie die Anwesenheit der Bewohner bemerkten.

Die Kriminalpolizei suchte und sichert Spuren am Tatort und fertigte eine Strafanzeige. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Notrufnummer 110 der Polizei erbeten!

