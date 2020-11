Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamte angegriffen, angespuckt und beleidigt

(ots)

Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt beleidigte ein 29 Jahre alter Mann die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt, wollte nach ihnen treten und sie anspucken.

Der aus Litauen stammende Mann ist am Samstag gegen 16.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt der Karlsruher Straße in KA-Hagsfeld von Mitarbeitern offenbar beim Diebstahl erwischt und ins Büro gebracht worden. Zunächst erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis, den er aber nicht befolgen wollte. Auch von der Androhung des Gewahrsams ließ sich der Verdächtige nicht beeindrucken.

Schließlich fesselten ihn die Polizisten und fuhren ihn zum Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Unterdessen beleidigte er die Beamten, beschimpfte sie unter anderem als "Nazi" und "Hitler", wollte sie anspucken, was mittels Spuckhaube unterbunden werden konnte und versuchte, einen der Ordnungshüter zu treten.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 2,3 Promille. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls wird sich der 29-Jährige nun noch wegen Beleidigung und versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

