Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in den Abendstunden

VettweißVettweiß (ots)

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es am Mittwoch bislang unbekannte Einbrecher abgesehen. Eventuell traten sie ihre Flucht mit dort gestohlenen Fahrrädern an.

Die Bewohner des Hauses verließen das Gebäude am Ulmenweg gegen 17:30 Uhr am Mittwochabend. Als sie etwa um 21:45 Uhr zurückkehrten, stellten sie sofort fest, dass zwischenzeitlich Unbefugte in ihr Haus eingedrungen waren. Die Kriminalpolizei wurde zum Tatort gerufen und sicherte die Spuren der Täter. Vermutlich waren die Unbekannten über ein Nachbargrundstück gekommen, hatten einen Zaun überklettert und anschließend ein rückwärtig gelegenes Fenster eingeschlagen. Hierdurch konnten sie in das Haus gelangen und darin nahezu alle Räume nach Beute durchsuchen.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen sie Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte an sich - und zwei Fahrräder, auf denen sie womöglich vom Tatort davonradelten.

Haben Sie im Bereich des Ulmenwegs etwas oder jemand Verdächtiges beobachtet? Melden Sie Ihre Hinweise jederzeit an die Notrufnummer 110.

