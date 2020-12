Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nötigung in einem Restaurant

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Lange Brücke 2-6 - Freitag, 18.12.2020, gegen 18:50 Uhr

Einbeck (myl)- Am Freitagabend, den 18.12.2020, gegen 18:50 Uhr ist es in einem Restaurant in der Einbecker Innenstadt zu einer Nötigung zum Nachteil einer 32-jährigen Einbeckerin gekommen. Der bislang unbekannte, männliche Beschuldigte betrat das Restaurant augenscheinlich alkoholisiert mit der Absicht in diesem Speisen und Getränke vor Ort zu verzehren. Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie und den aktuell geltenden Verordnungen wurde dem Gast dieses von der Einbeckerin verweigert. Der männliche Gast zeigte sich daraufhin verärgert, wurde verbal ausfallend und drohte der Einbeckerin Schläge an. Vermutlich um dieses zu bekräftigen, macht der Beschuldigte einen Schritt auf die Einbeckerin zu und streckte ihr seine Faust entgegen. Ein körperlicher Angriff unterblieb glücklicherweise. Nach mehrfachen Aufforderungen verlies der Beschuldigte letztlich das Restaurant und flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck unter der telefonischen Erreichbarkeit 05561-949780 zu melden.

